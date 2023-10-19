Пентагон утверждает, что ATACMS переданы Украине для применения в пределах ее территории

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В Пентагоне заявили, что тактические ракеты ATACMS были переданы Киеву для применения исключительно в пределах "территории суверенной Украины". Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

"Я не буду вдаваться в подробности относительно количества переданных нами ATACMS. Но, как и в случае со всеми другими системами и оборудованием, которое мы передали Украине, это сделано при наличии заверений, что они будут применяться в пределах суверенной Украины для возвращения и защиты суверенных украинских территорий", – приводит его слова ТАСС.

Райдер также заявил, что по вопросу о дальнейших поставках тактических ракет Украине США продолжат консультироваться с Киевом, а также союзниками и партнерами.

Ранее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон признала задним числом, что США передали Киеву тактические ракеты ATACMS с дальностью полета 165 километров. При этом она не уточнила, сколько ракет было передано и когда состоялась передача.

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что передача американских ракет ATACMS Украине продлит агонию киевского режима, а результата от таких поставок не будет.

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