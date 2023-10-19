США нет дела до страдания мирных жителей в Палестине и Израиле – МИД РФ

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Вето США по бразильскому проекту резолюции СБ ООН, который нацелен на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке, показывает истинные намерения американских властей в Израиле. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, которое размещено на сайте ведомства.

"Именно провальная политика США на палестино-израильском направлении спровоцировала нынешнее катастрофическое обострение. Американцы последние годы только и делали, что методично "хоронили" мирный процесс и законные чаяния палестинцев на собственное государство, обещанное им еще в 1947 году", – сказано в заявлении ведомства.

При этом в министерстве отметили, что если бы СБ ООН одобрил 16 октября российский проект по гуманитарному прекращению огня в секторе Газа, то, возможно, можно было бы избежать удара по больнице "Аль-Ахли", где погибли около 800 палестинцев. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что каждый день промедления со стороны международной организации приведет не только к росту числа погибших и раненых, но и скажется на мирном населении, которое стало заложниками заблокированного анклава.

"В условиях набирающей обороты конфронтации, рискующей выйти за границы ближневосточного региона и приобрести конфессиональное измерение, последствия такого шага чудовищны", – добавили в МИД РФ, комментируя наложенное вето США на проект резолюции СБ ООН.

Ранее сообщалось, что резолюция РФ не набрала необходимое количество голосов. В документе содержался призыв к немедленному прекращению огня, а также осуждение насилия, всех актов терроризма и боевых действий в отношении мирных граждан. Текст призывал к обеспечению и распространению гуманитарной помощи, а также созданию условий для эвакуации гражданских лиц.

За проект резолюции голосовали Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор воздержались от голосования, а против российской резолюции выступили США, Британия, Франция и Япония.

Во вторник, 17 октября, был нанесен ракетный удар по больнице в секторе Газа. Палестинская сторона обвинила в произошедшем Израиль. При этом расследование еврейской страны показало, что причастной к атаке является военизированная группировка "Исламский джихад".

В Минздраве Палестины сообщили, что от ракетного удара погибли свыше 500 мирных жителей, по данным ХАМАС, среди них были женщины и дети.

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что госпиталь в Газе оказался под ударом уже не первый раз.

Совбез ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту