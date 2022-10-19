Глава британского МВД объяснила свою отставку нарушением правил безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман объяснила, что покинула свой пост ввиду использования личной электронной почты в служебных целях, передает ТАСС.

"Я отправила официальный документ со своей личной электронной почты доверенному парламентскому коллеге в рамках совместной работы по политическим решениям и с целью получения поддержки правительственной миграционной политики", – пояснила Браверман.

Она уточнила, что в данной ситуации речь идет о техническом нарушении правил и, несмотря на то что основная часть данных уже была отправлена, было бы правильнее уйти с должности.

Ранее три депутата Палаты общин британского парламента от правящей Консервативной партии публично призвали британского премьера Лиз Трасс подать в отставку.

Трасс, в свою очередь, заявила, что не будет принимать такое решение. Она уточнила, что была избрана на эту должность для проведения политики в интересах государства.



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