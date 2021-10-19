Иран не исключает создания военного блока с РФ в будущем – начальник Генштаба

Фото: ТАСС/Сергей Орлов
В Иране пока не готовы создать военный блок с Россией, но подобная возможность в будущем не исключается, сообщил начальник Генштаба Ирана Мохаммад Багери в интервью телеканалу "Россия-24".
"Конечно, мы будем развивать военное сотрудничество, и в будущем мы, возможно, к этому придем, но пока наши отношения еще не достигли такого этапа", – отметил Багери.
Также он заявил, что Иран и РФ собираются заключить соглашение, предусматривающее военное сотрудничество, закупку оружия и борьбу с терроризмом. Подобное соглашение сроком на 25 лет было заключено с Китаем, уточнил Багери.
Отмечается, что на этой неделе в Москве Багери провел переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.
Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин на встрече с главой Собрания Исламского Совета Ирана Багером Галибафом рассказал, что Россия и Иран вместе борются с двойными стандартами. Тогда парламентарии обсудили сотрудничество двух стран в бизнесе, здравоохранении, энергетике, а также по другим вопросам.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: