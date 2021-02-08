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Политика

12:23

Спикер иранского парламента привез Путину письмо от духовного лидера Ирана

политика

Фото: ТАСС/Vahid Salemi/AP

Глава Меджлиса Ирана Мохаммад-Багер Галибаф провел встречу со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным и передал ему послание от иранского духовного лидера Али Хаменеи Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС.

"Мохаммад-Багер Галибаф в ходе встречи передал председателю Государственной думы Вячеславу Володину послание президенту России Владимиру Путину от духовного лидера Ирана Али Хаменеи", – сообщили в пресс-службе Госдумы.

Володин отметил, что визит в Москву стал первой международной поездкой Галибафа в качестве председателя парламента Ирана.

Ранее Иран направил в министерство иностранных дел РФ ноту протеста из-за названия Персидского залива. В интервью агентству IRNA официальный представитель МИД Исламской республики Саид Хатибзаде отметил, что нота направлена из-за публикации на арабоязычной версии страницы МИД России Twitter, в которой упоминался "Арабский залив". В настоящее время на Ближнем Востоке нет единого согласия о названии залива. Арабские страны называют его "Арабским". В свою очередь, Иран считает его "Персидским".

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