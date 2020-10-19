Пашинян объяснил, за что идут бои в Карабахе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что бои на линии соприкосновения в Карабахе ведутся за его статус. Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

По мнению армянского лидера, избежать конфликта удалось бы только в случае, если бы Армения "сдала территории и согласилась на неопределенный статус Карабаха, на неопределенный срок и при условиях отсутствия механизма дальнейшей корректировки статуса".

Он напомнил, что последняя возможность достичь приемлемого или какого-либо статуса для Карабаха была исчерпана в 2011 году в Казани, где проходил саммит России, Азербайджана и Армении.

Также глава правительства выразил мнение, что война может решить вопрос статуса Карабаха, если достичь в ней успеха.

"Можем достичь успеха в войне? Да, если сконцентрировать вокруг этой цели национальный потенциал и искренне и самоотверженно идти к ней", – заключил Пашинян.

Бои в Карабахе начались 27 сентября. В развязывании вооруженного конфликта Армения и Азербайджан обвиняют друг друга. В Карабахе сообщают об обстрелах мирных населенных пунктов. Регулярно поступают сообщения о раненых и убитых с обеих сторон.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха, исторически населенного армянами, с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

