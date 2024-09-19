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19 сентября, 18:58

Политика

Германия передала Украине еще 22 танка Leopard 1A5 и зенитные установки Gepard

Фото: depositphotos/jakubcejpek

Немецкая сторона отправила на Украину еще 22 танка Leopard 1A5 и зенитные установки Gepard, следует из сообщения на портале кабмина ФРГ.

Также Киеву направили 61 тысячу артснарядов калибра 155 миллиметров и 100 тысяч патронов.

Ранее стало известно о намерениях Великобритании направить Киеву 650 многоцелевых ракет Martlet для поддержки ПВО. Из контракта следует, что первая партия ракет должна быть поставлена до конца этого года, а общая сумма контракта составит порядка 213 миллионов долларов.

Кроме того, Минобороны Великобритании сообщило, что первые партии артиллерийских снарядов для Киева, о поставке которых объявлялось ранее, будут поступать на Украину также до конца этого года.

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