Протестующие заблокировали посольство РФ в Ереване

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Здание российского диппредставительства в Ереване полностью заблокировано протестующими, дипмиссия направила ноту в МИД Армении с целью принятия мер. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства.

"Обратили внимание на распространившиеся в Сети интернет призывы к проведению протестной акции около здания посольства России в Армении. После их появления дипмиссия оказалась заблокирована сначала частично, а затем полностью. Нормальное функционирование по-прежнему остается невозможным", – говорится в сообщении.

В дипмиссии добавили, что посольство находится в контакте с компетентными органами Армении.

Между тем в армянском министерстве здравоохранения рассказали, что после начала беспорядков на площади Республики, где проходит акция протеста после начала военной операции Баку в Нагорном Карабахе, за медпомощью обратились как демонстранты, так и полицейские. Некоторые из них были госпитализированы.

19 сентября Азербайджан начал локальную "антитеррористическую операцию" в Нагорном Карабахе. В Минобороны страны объяснили такое решение восстановлением конституционного строя в регионе. Баку потребовал полного вывода ВС Армении из Карабаха и роспуска режима в Степанакерте.

Жители Еревана призвали Азербайджан прекратить военные действия. Протестующие вышли на центральную площадь столицы Армении.

По словам уполномоченного по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике Гегама Степаняна, после начала военной операции Азербайджана погибли 25 человек, среди которых двое мирных жителей. СМИ Армении писали, что ранены уже 128 взрослых и 12 детей.

Кремль призвал Баку и Ереван следовать трехсторонним договоренностям по Карабаху