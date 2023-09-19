Захарова пригрозила жестким ответом в случае силовых посягательств ВСУ на Крым

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Если украинская сторона будет посягать на Крым силовым путем, РФ примет незамедлительные и жесткие ответные меры, предупредила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Так дипломат отреагировала на слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который заявил о намерении "выкурить россиян из Крыма" с помощью оружия.

"Любые попытки силовых посягательств на полуостров получат немедленный и жесткий ответ, как это было и ранее", – цитирует ТАСС Захарову.

Ранее в Минобороны России сообщили об отражении атаки украинских беспилотников на Крым. Российские средства ПВО ликвидировали 8 беспилотных летательных аппаратов над Черным морем в ночь на 10 сентября.

Позднее пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ продолжат обстреливать Крымский мост. В свою очередь, Захарова подчеркнула, что тем, кто вынашивает подобные планы против России, от возмездия не скрыться, где бы они ни находились.



В МИД РФ пообещали жесткий ответ на атаку беспилотников по Крыму и Москве