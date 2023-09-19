19 сентября, 07:39Политика
Эрдоган считает, что конфликт на Украине будет долгим
Фото: kremlin.ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что конфликт на Украине продлится долго. Своим мнением он поделился в интервью американскому телеканалу PBS.
"Если быть предельно открытым и ясным, то совершенно очевидно, что эта война будет длиться долго и закончится не скоро", – сказал политик.
При этом он подчеркнул, что Владимир Путин выступает за скорейшее урегулирование конфликта. Об этом, уточнил Эрдоган, российский лидер сообщил ему сам.
"Я верю его словам", – подытожил глава турецкого государства.
Ранее Эрдоган заявил, что Анкара смогла добиться некоторых дипломатических успехов в урегулировании ситуации на Украине, и добавил, что в этом конфликте не будет ни победителей, ни проигравших.
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