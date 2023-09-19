Эрдоган считает, что конфликт на Украине будет долгим

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что конфликт на Украине продлится долго. Своим мнением он поделился в интервью американскому телеканалу PBS.

"Если быть предельно открытым и ясным, то совершенно очевидно, что эта война будет длиться долго и закончится не скоро", – сказал политик.

При этом он подчеркнул, что Владимир Путин выступает за скорейшее урегулирование конфликта. Об этом, уточнил Эрдоган, российский лидер сообщил ему сам.

"Я верю его словам", – подытожил глава турецкого государства.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара смогла добиться некоторых дипломатических успехов в урегулировании ситуации на Украине, и добавил, что в этом конфликте не будет ни победителей, ни проигравших.



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