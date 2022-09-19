Китай выразил протест из-за слов Байдена о Тайване

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Китай выразил протест Вашингтону из-за слов президента США Джо Байдена о том, что американцы будут защищать Тайвань в случае конфликта с Пекином. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

По ее словам, подобные высказывания направляют ложный сигнал силам, которые выступают за независимость Тайваня. Из-за этого Китай выразил неудовлетворение и сделал "строгое представление" США.

"Высказывание американской стороны грубо нарушает принцип одного Китая и положения трех китайско-американских совместных коммюнике, а также является существенным отступлением от важного обязательства США не поддерживать независимость Тайваня", – приводит слова Мао Нин ТАСС.

Ранее комитет Сената американского конгресса по иностранным делам одобрил инициативу по наращиванию военной помощи Тайваню. Он уточнил, что законопроект предполагает выделение Тайваню военной помощи на 4,5 миллиарда долларов в течение четырех лет, военные закупки на сумму до 2 миллиардов долларов и присвоение статуса основного союзника вне НАТО.

