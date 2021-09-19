Чижов заявил, что резолюция Европарламента по России полна глупостей и ошибок

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Резолюция Европарламента по России полна откровенных глупостей и содержит фактологические ошибки, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

По его мнению, принятый ЕП на пленарной сессии в четверг, 16 сентября, документ, является "опусом в 26 страниц убористого шрифта".

Особое внимание Чижов обратил на пункт, в котором Москву обвиняют в развале системы контроля над вооружениями.

"Словно это Россия разорвала Договор о ракетах средней и меньшей дальности, словно это Россия первой вышла из Договора по открытому небу", – приводит слова постпреда РИА Новости.

Чижов подчеркнул, что многие пункты резолюции прописаны в утвердительном ключе, в частности, высказывание про то, что концепция "Русского мира" является вредоносной.

"Почему? Не объясняется", – констатировал Чижов.

Он также подчеркнул, что резолюция Европарламента по России не будет иметь практического применения, поскольку не является официальной позицией Евросоюза.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал доклад Европейского парламента об отношениях России и ЕС попыткой вмешательства в дела Москвы.