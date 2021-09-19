Чижов заявил, что резолюция Европарламента по России полна глупостей и ошибок

07:21
Фото: depositphotos/paulgrecaud
Резолюция Европарламента по России полна откровенных глупостей и содержит фактологические ошибки, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
По его мнению, принятый ЕП на пленарной сессии в четверг, 16 сентября, документ, является "опусом в 26 страниц убористого шрифта".
Особое внимание Чижов обратил на пункт, в котором Москву обвиняют в развале системы контроля над вооружениями.
"Словно это Россия разорвала Договор о ракетах средней и меньшей дальности, словно это Россия первой вышла из Договора по открытому небу", – приводит слова постпреда РИА Новости.
Чижов подчеркнул, что многие пункты резолюции прописаны в утвердительном ключе, в частности, высказывание про то, что концепция "Русского мира" является вредоносной.
"Почему? Не объясняется", – констатировал Чижов.
Он также подчеркнул, что резолюция Европарламента по России не будет иметь практического применения, поскольку не является официальной позицией Евросоюза.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал доклад Европейского парламента об отношениях России и ЕС попыткой вмешательства в дела Москвы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: