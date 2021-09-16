Володин назвал вмешательством в дела РФ доклад Европарламента об отношениях с ЕС

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал доклад Европейского парламента об отношениях России и ЕС попыткой вмешательства в дела Москвы в преддверии выборов, сообщается на сайте ГД.

"Решение Европарламента носит недружественный характер. Мы воспринимаем это как попытку вмешательства в наши внутренние дела и оказание давления на граждан, которые должны сделать свой выбор", – сказал Володин.

Он отметил, что россияне делают выбор самостоятельно и давление на них недопустимо.

"Такие резолюции мы не потерпим. Тем более они принимаются еще до момента волеизъявления наших граждан. Они сами решат, кто будет у власти, – давление на них недопустимо. Мы сделаем все для того, чтобы защитить нашу страну от таких недружественных действий, понимая, что это попытка остановить развитие России", – отметил Володин.

Ранее Европейский парламент утвердил доклад, рекомендующий ужесточить политику ЕС в отношении России.

Уточняется, что доклад, который был подготовлен бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом, содержит в себе призывы к усилению оборонного потенциала ЕС для противодействия "вмешательству в дела южных и восточных соседей союза", а также подготовке к непризнанию парламентских выборов в России в случае, если они окажутся нечестными. Кроме того, в нем идет речь о снижении зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов.

