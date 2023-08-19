Делегация ЭКОВАС прибыла в столицу Нигера – СМИ

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В столицу Нигега Ниамей прибыла делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сообщает агентство France Presse.

Источники, близкие к ранее свергнутому с президентского поста Мохамеду Базуму и региональному союзу, отметили, что самолет с представителями ЭКОВАС приземлился в аэропорту Ниамея примерно в 13:00 (15:00 по московскому времени. – Прим. ред.).

Ранее комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель Фатау Мусах заявлял, что ЭКОВАС намеревается направить миссию в Нигер для проведения переговоров с мятежниками.

По его словам, делегация направится в страну для того, чтобы в том числе продолжать следовать мирному пути восстановления конституционного строя.

В конце июля в Нигере произошел государственный переворот, военные отстранили от власти лидера страны Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией, генерал Абдурахман Чиани взял на себя ответственность за мятеж.

Представители ЭКОВАС решили "как можно скорее" начать военную операцию в Нигере с целью восстановления у власти свергнутого лидера. Однако мятежные военные пригрозили убийством Базума в случае интервенции в страну.

Позднее Чиани встретился с эмиссаром сообщества центральноафриканских государств Эрманом Имонго. Последний передал лидеру мятежников послание от президента Габона Али бен Бонго Ондимбы.



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