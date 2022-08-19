Генсек ООН прибыл в Одессу

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в Одессу, где намерен продолжить переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу коридоров для вывоза украинского зерна, сообщает телеканал "Дом".
Телеканал показал кадры, где Гутерреш с сопровождающими его лица идут по набережной в порту Одессы.
До этого сообщалось, что Гутерреш прибыл во Львов. Его официальный представитель Стефан Дюжаррик сообщал, что политик посетит город с целью участия в трехсторонней встрече с Зеленским и Эрдоганом. Переговоры были запланированы на 18 августа.
На встрече обсуждалсь вопросы, в числе которых ситуация на АЭС и миссия по установлению фактов обстрела Еленовки.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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