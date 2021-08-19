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Политика

18:54

Зеленский отменил режим свободной экономической зоны Крым

политика

Фото: Pool via AP/Sergiy Dolzhenko

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене режима СЭЗ (свободной экономической зоны) Крым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Верховную раду.

1 июля парламент Украины принял решение об отмене закона о создании свободной экономической зоны в Крыму, который действовал с 12 августа 2014 года. Согласно ему, на протяжении 10 лет действовал особый порядок реализации норм регуляторного, бюджетного, налогового и таможенного законодательства Украины, устанавливался особый режим внутренней и внешней миграции физических лиц, действия валютного и платежного режимов в пределах Крыма.

В феврале 2014 года после госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80 процентов жителей с правом голоса. Положительно идею воссоединения оценили 96,7 процента и 95,6 процента соответственно.

Владимир Путин 18 февраля 2014 года подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Однако Киев отказался признавать Крым частью России.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что жители Крыма с радостью примут украинскую власть, выразив убеждение, что никаких ментальных изменений проводить не потребуется.

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