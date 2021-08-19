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Москва 24

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Политика

17:10

В Совфеде прокомментировали заявление Зеленского о Крыме

политика

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что с Украиной в Крым вернется жизнь, прокомментировал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, сообщает RT.

По его мнению, данные высказывания украинского президента не имеют ничего общего с реальной жизнью.

"Есть только один способ избавить Зеленского от этих иллюзий – это предложить ему приехать в Крым, пообщаться с жителями, от имени которых он берется говорить, и попробовать там в Крыму повторить сказанное им публично", – отметил Косачев.

Спикер полагает, что сам Зеленский понимает, насколько его словесная риторика оторвана от реалий сегодняшнего дня, поэтому не станет этого делать.

"Насколько эта риторика не содержит в себе хоть капли уважения к людям, которые в свое время были преданы украинской властью, той, которая совершила государственный переворот в 2014 году. Все это на совести Зеленского, не имеет никакого отношения к реальной жизни", – добавил он.

Косачев считает, что слова Зеленского могут быть восприняты как очередная попытка вызвать симпатию у избирателя и найти объяснение неспособности выполнения тех обещаний, которые он давал.

Ранее Зеленский заявил, что жители Крыма с радостью примут украинскую власть. По его словам, люди хотят видеть в будущем что-то хорошее. Украинский лидер выразил мнение, что никаких ментальных изменений проводить не потребуется.

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