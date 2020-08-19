Президент Мали объявил об отставке на фоне мятежа

Фото: Reuters/TASS

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта заявил о своей отставке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на государственное телевидение страны.

Кейта также сообщил, что в стране будет распущен парламент. Кроме того, в отставку уйдет и правительство Мали.

"Я решил оставить свои полномочия, начиная с этого момента. <...> Я не хочу, чтобы пролилась кровь ради того, чтобы сохранилась моя власть", – сказал президент в своем обращении.

На ТВ добавили, что в скором времени организуют трансляцию заявления мятежников.

Накануне мятежники в Мали захватили генштаб вооруженных сил. Сообщалось, что в результате мятежа были арестованы ряд министров и высокопоставленных офицеров.

Позднее военный источник подтвердил задержание президента и премьера Мали. Отмечалось, что мятежники заняли президентский дворец.