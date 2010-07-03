Швейцарские истребители сопроводили самолет с официальной делегацией РФ

15:19
15:19
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Самолет специального летного отряда, на борту которого находилась российская делегация и журналисты кремлевского пула, некоторое время в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на борту российского самолета находился помощник президента РФ Юрий Ушаков и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Два истребителя встретили самолет в швейцарском воздушном пространстве и около пяти минут сопровождали его до границы с Францией.
В понедельник, 19 августа, пройдет однодневный рабочий визит президента России во Францию по приглашению Эммануэля Макрона. Встреча глав двух государств запланирована в летней резиденции французских президентов на юге Франции, в форте Брегансон.
В конце мая Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. В разговоре политики затронули "внутриукраинский кризис" и выразили общее мнение о безальтернативности Минских соглашений как основы мирного урегулирования.
Саммит G7 пройдет в Биаррице с 24 по 26 августа. Формат G7 был расширен за счет вхождения России в 1998 году, однако после присоединения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит G8 в Сочи.
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