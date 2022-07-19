В офисе Зеленского рассказали о регулярных брифингах с участием военных из США и Британии

19 июля, 23:28
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Киев еженедельно проводит брифинги с участием представителей посольств и военных из США и Великобритании, рассказал руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.
По его словам, на данных брифингах украинские военные докладывают о ситуации и делают включения с фронта. Он добавил, что брифинги проводит заместитель руководителя офиса Зеленского Роман Машовец.
"Заслушивает военных, рассказывает, что происходит. <...> Для того, чтобы у наших партнеров не было никаких вопросов и они были причастны к происходящему. Это очень важно", – сказал Ермак в интервью журналу "Новое время".
По его мнению, данный процесс должен быть открытым, чтобы Украине продолжали предоставлять своевременную военную помощь.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на этой неделе Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи, который будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды и дополнительные боеприпасы для РСЗО.
Западные страны, включая США, увеличили военную и финансовую помощь Украине после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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