В офисе Зеленского рассказали о регулярных брифингах с участием военных из США и Британии

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Киев еженедельно проводит брифинги с участием представителей посольств и военных из США и Великобритании, рассказал руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

По его словам, на данных брифингах украинские военные докладывают о ситуации и делают включения с фронта. Он добавил, что брифинги проводит заместитель руководителя офиса Зеленского Роман Машовец.

"Заслушивает военных, рассказывает, что происходит. <...> Для того, чтобы у наших партнеров не было никаких вопросов и они были причастны к происходящему. Это очень важно", – сказал Ермак в интервью журналу "Новое время".

По его мнению, данный процесс должен быть открытым, чтобы Украине продолжали предоставлять своевременную военную помощь.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на этой неделе Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи, который будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды и дополнительные боеприпасы для РСЗО.

Западные страны, включая США, увеличили военную и финансовую помощь Украине после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

