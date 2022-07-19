МИД Британии высокопарно возложил ответственность за смерть наемника в ДНР на РФ – посол

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Великобритания в высокопарном тоне возложила ответственность за смерть находившегося в плену в ДНР британского наемника Пола Ури на Россию, заявил посол РФ Андрей Келин.
"Что касается возложения на нас ответственности – на Россию как государство – это, конечно, смешно. Мы эту ответственность не принимаем, они находятся в юрисдикции другой страны, а именно Донецкой Народной Республики, и суд, который там состоялся, имеет над ними юрисдикцию", – сообщил он в интервью телеканалу "Россия 24".
По словам дипломата, улучшений в отношении между РФ и Соединенным Королевством после назначения нового премьер-министра Великобритании ожидать не стоит.
15 июля уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова сообщила, что находившийся в плену в республике наемник из Великобритании Пол Ури скончался от хронических болезней.
Омбудсмен подчеркнула, что среди обнаруженных во время медосмотра Ури заболеваний были инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек, а также заболевания сердечно-сосудистой системы.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников из Великобритании и Марокко
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