Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Фашистский режим на Украине делает все для истребления своих граждан. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин во время пленарного заседания палаты парламента.

"Вы видите, под дудку Вашингтона все больше и больше осуществляют вовлечение людей в военные действия, а те рассматривают жителей Украины как расходный материал", – цитирует его ТАСС.

Ранее британский политик и глава партии Reform UK Найджел Фарадж сказал, что РФ может продолжать СВО бесконечно, если Запад не прекратит спонсировать Киев. По его словам, Украина не выдержит большую потерю войск при продолжении финансирования со стороны западных стран.

Также посол Эстонии на Украине Аннели Кольк сообщила о готовности Таллина обсудить варианты отправки войск в зону спецоперации. Как указала дипломат, вопрос не является для Эстонии "красной линией".

