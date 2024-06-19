Фото: Министерство обороны РФ

Россия может продолжать свою спецоперацию на Украине бесконечно, если Запад не прекратит оказывать финансовую поддержку Киеву. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на британского политика, главу партии Reform UK Найджела Фараджа.

По словам политика, Украина не сможет выдержать большую потерю войск при продолжении финансирования со стороны западных стран.

Фарадж подчеркнул, что рано или поздно между Москвой и Киевом состоятся переговоры. Это может произойти в том числе при переизбрании экс-президента США Дональда Трампа, считает политик. В таком случае властям Украины придется принять тяжелое решение об отказе от утраченных территорий.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Украина готовится к контрнаступлению в Харьковской области. По его словам, сейчас на некоторых участках формируются ударные группировки.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что если украинские власти не примут инициативы Владимира Путина о мирном урегулировании конфликта, то наступление ВС РФ продолжится, а ситуация изменится не в пользу Киева.