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Украина готовится к контрнаступлению в Харьковской области. Об этом в эфире радио КП заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он считает, что существуют различные военные моменты: характер поведения противника на линии боевого соприкосновения и наличие сил и средств на тех или иных участках. Даже из состава группировки можно понять, к каким действиям готовится враг, рассказал Марочко.

По его словам, сейчас на некоторых участках формируются ударные группировки. ВСУ перешли от оборонительных действий к наступлению, объяснил военный и добавил, что украинская армия пытается задействовать резервы – "элитные" подразделения и тех, кто проходил обучение на Западе.

Ранее украинский политолог Константин Бондаренко отметил, что РФ "заглатывает по кускам" Украину, пока киевские власти отказываются от проведения переговоров. Он назвал эту тактику крайне эффективной, уточнив, что Россия уже решила для себя самую важную задачу, пробив сухопутный коридор в Крым.

В свою очередь, директор СВР России Сергей Нарышкин сказал, что если Украина откажется от выдвинутого Владимиром Путиным предложения по мирному урегулированию конфликта, то следующие условия для заключения мира для Киева станут более сложными и жесткими.