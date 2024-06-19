Посол Кольк: Таллин готов обсуждать отправку эстонских войск на Украину

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Посол Эстонии на Украине Аннели Кольк заявила о готовности Таллина обсудить варианты отправки войск в зону боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По словам дипломата, вопрос не является для Эстонии "красной линией". Власти обсуждают его в контексте выработки общей позиции с НАТО и ЕС и считают, что "нет ничего невозможного". Она также напомнила, что инструкторы ВСУ проходили подготовку в Эстонии.

Ранее президент Эстонии Алар Карис предложил поставить Россию на колени для переговоров по Украине. Он также выступил за еще большее санкционное давление на РФ, чтобы ее граждане "почувствовали необходимость перемен".

На слова Кариса отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она предложила ему показать на своем примере, как нужно реализовать его предложение.

