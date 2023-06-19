Омбудсмены РФ и Украины способствовали воссоединению 36 семей, разъединенных из-за СВО

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Омбудсмены России и Украины содействовали воссоединению 36 российских и украинских семей, разлученных в результате боевых действий, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Здесь мы постоянно на связи с уполномоченным по правам человека на Украине с тем, чтобы помочь воссоединиться детям с родителями или опекунами, взрослым людям, которые разъединены этой ситуацией. Вот уже 36 семей были бы соединены", – приводит ТАСС ее слова.

Ранее власти Херсонской области рассказали о пресечении попытки украинских спецслужб украсть детей. Как заявил глава региона Владимир Сальдо, этим занимаются подставные "волонтеры", которые пытаются оформить опекунство над детьми, оставшимися без родительского попечения, а затем через третьи страны доставить их в Киев.

По его мнению, цель таких попыток – не забота о детях, а "примитивная пропаганда".

Львова-Белова сообщила об отсутствии официальных запросов от Украины по возвращению детей