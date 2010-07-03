ЕС заявил об адаптации экономики к контрсанкциям России

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Продовольственный экспорт Евросоюза показал незаурядную устойчивость на фоне российских контрсанкций. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини, сообщает News.ru.

В ответе на запрос депутата Европарламента Могерини уточнила, что производители продуктов смогли найти альтернативные рынки сбыта.

По сравнению с досанкционным 2013 годом агропродовольственный экспорт Евросоюза в минувшем году вырос на 14,6%, составив 137,4 миллиарда евро.

Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о необходимости сотрудничества с Россией, тем не менее осудив "аннексию" Крыма.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским отметила, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.