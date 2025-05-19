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Присоединение Бессарабии и Западной Украины вместе со Львовом к Советскому Союзу было ошибкой. Об этом aif.ru заявил президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

По словам собеседника агентства, во время Великой Отечественной войны именно Западная Украина и в меньшей степени Бессарабия "стали нашей фрондой".

"Полицаев, карателей немцы набирали именно оттуда. Кто сжигал Хатынь? Не гитлеровцы, а именно западенцы. Кто убил Николая Николаевича Кузнецова, нашего великого разведчика? Тоже они", – высказался Степашин.

Он напомнил, что последнего бандеровца поймали только в 1960 году, а в 1963-м экс-глава советского правительства Никита Хрущев всех амнистировал.

Ранее Владимир Путин призвал бороться со сторонниками идеи о национальном превосходстве. Как отметил президент, важно дать отпор тем, кто пытается оправдать преступления нацистов и возродить их идеологию.

При этом почти вся Европа ведет войну против РФ под нацистскими знаменами, рассказывал глава российского МИД Сергей Лавров. Европейские страны поддерживают антироссийский режим украинского лидера Владимира Зеленского, который отправляет на фронт солдат с шевронами нацистских дивизий, уточнял он.