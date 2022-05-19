В США заявили о невозможности конфликта России и Турции

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Турция не может позволить себе конфликт с Россией из-за тесных экономических связей, написал обозреватель Харун Карчик в американском журнале National Interest.

По его словам, это невозможно на фоне обесценивания лиры на 47% менее чем за год и роста инфляции за 20 лет. Автор отметил, что Россия на 45% обеспечивает Турцию газом, на 17% – нефтью и на 70% – пшеницей, а также строит атомную станцию "Аккую", которая заработает в 2023 году.

Для Турции, по словам Карчика, важен и туристический поток из России. В прошлом году он составил 4,7 миллиона человек, что составляет 19% от общего количества туристов.

"Турция, скорее всего, продолжит проводить прагматический внешнеполитический курс: ни проукраинский, ни пророссийский, а протурецкий", – подчеркнул обозреватель.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что власти России и Турции договорились расширить применение карт платежной системы "Мир" в турецких отелях. Также будет увеличена интенсивность взаимных пассажирских авиаперевозок.

