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Сотрудничество России с латиноамериканскими и карибскими партнерами продолжается и будет углубляться. Об этом сообщило посольство РФ в США в телеграм-канале.

"Антироссийскими выпадами Ф. Мора маскирует опасения администрации не справиться с миссией принимающей стороны, организуемой под эгидой ОАГ 6–10 июня Саммита Америк", – говорится в сообщении.

В посольстве РФ в США отметили, что критика от будущих гостей встречи по поводу подготовки мероприятия ставит под сомнение искренность намерений властей США внести конструктивный вклад в развитие региона.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва считает серьезной ошибкой принятие решения о приостановке статуса наблюдателя РФ при Организации американских государств (ОАГ). По его словам, на латиноамериканских партнеров России оказывается давление со стороны США и их сателлитов, что является частью целенаправленной кампании по изоляции России на международных площадках.

До этого посол заявил, что Соединенные Штаты пытаются угрозами заставить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийским санкциям. Глава российского дипведомства подчеркнул, что США при этом пренебрегают сопутствующими рисками для латиноамериканских стран, их продовольственной безопасностью и социальной стабильностью.

