В Госдуме рассказали об ошибке РФ в отношениях с Украиной

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РФ совершила серьезную ошибку в двусторонних отношениях с Украиной в 90-е годы. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Парламентарий предположил, почему РФ не включила Украину в перечень недружественных стран, в который вошли США и Чехия.
"Украина просто, будем говорить так, в том числе и наш грех. Потому что наша политика 90-х годов связана с Украиной; наше недомыслие, когда мы, исходя из лучших побуждений, подмахивали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, не предусматривая никаких гарантий, условий контроля за этой дружбой, сотрудничеством и партнерством, это все вылилось в то, что вылилось", – цитирует депутата радиостанция "Говорит Москва".
Затулин отметил, что в течение всего периода своей независимости Киев стремится уйти от любой ответственности. Он также добавил, что "борьба за Украину" завершена.
"В конце концов мы в это поверили, мы верим в то, что Украина не состоявшееся государство. Предъявлять несостоявшемуся государству претензии – себя не уважать", – заключил парламентарий.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет своевременно реагировать на угрозы, которые создаются для государства из-за ситуации на Украине.
Он отметил, что на данный момент на Украине происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Кроме того, власти принимают явно политические и избирательные решения.
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