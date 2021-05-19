В Госдуме рассказали об ошибке РФ в отношениях с Украиной

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РФ совершила серьезную ошибку в двусторонних отношениях с Украиной в 90-е годы. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Парламентарий предположил, почему РФ не включила Украину в перечень недружественных стран, в который вошли США и Чехия.

"Украина просто, будем говорить так, в том числе и наш грех. Потому что наша политика 90-х годов связана с Украиной; наше недомыслие, когда мы, исходя из лучших побуждений, подмахивали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, не предусматривая никаких гарантий, условий контроля за этой дружбой, сотрудничеством и партнерством, это все вылилось в то, что вылилось", – цитирует депутата радиостанция "Говорит Москва".

Затулин отметил, что в течение всего периода своей независимости Киев стремится уйти от любой ответственности. Он также добавил, что "борьба за Украину" завершена.

"В конце концов мы в это поверили, мы верим в то, что Украина не состоявшееся государство. Предъявлять несостоявшемуся государству претензии – себя не уважать", – заключил парламентарий.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет своевременно реагировать на угрозы, которые создаются для государства из-за ситуации на Украине.

Он отметил, что на данный момент на Украине происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Кроме того, власти принимают явно политические и избирательные решения.