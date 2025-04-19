Представитель Госдепа заявила, что США не собираются годами обсуждать с ЕС Украину

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Вашингтон не собирается годами встречаться с европейскими партнерами и обсуждать ситуацию на Украине, заявила представитель госдепа Тэмми Брюс в интервью телеканалу Fox News.

Она отметила, что США не станут проводить "встречи по поводу встреч". Соединенные Штаты больше не будут делать определенные усилия в сторону Киева, когда есть завершающая фаза конфликта, которой является прекращение огня.

Ранее в Париже прошла встреча представителей США, Великобритании, Франции, Германии и Украины, которая была посвящена поиску вариантов перехода к прекращению огня и миру в ближайшее время. Итоги переговоров американский Госдепартамент назвал обнадеживающими.

Также стало известно, что в США фактически не поднимается вопрос о выделении Украине новых пакетов военной помощи. Поставки могут прекратиться после того, как будут исчерпаны ресурсы, одобренные бывшим президентом Штатов Джо Байденом.