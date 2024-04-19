DPA: вице-канцлер ФРГ полтора часа провел в бомбоубежище киевского отеля

19 апреля, 12:50Политика
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Министру экономики и вице-канцлеру Германии Роберту Хабеку, который прилетел в Киев 18 апреля, пришлось сидеть в подземном гараже одного из отелей украинской столицы более часа. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на агентство DPA.
По информации СМИ, инцидент произошел в ночь на 19 апреля, когда в Киеве сработали сигналы воздушной тревоги. В связи с этим Хабек с немецкой делегацией был вынужден спуститься в подземный гараж отеля, который был переоборудован под бомбоубежище. Там, как сказано в сообщении, вице-канцлер провел около полутора часов, пока тревогу не отменили.
После этого делегация из ФРГ вернулась в свои номера, уточнили в материале.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области Украины в ночь на 19 апреля прогремели взрывы. В то время в регионе, как и в юго-восточных областях Украины, работала сирена воздушной тревоги.
До этого взрывы прогремели в Киевской области 18 апреля. Тогда в регионе и в еще нескольких других областях Украины работала воздушная тревога.
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