РИА Новости: комплекс "Волнорез" не дал дронам ВСУ поразить систему "Солнцепек"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские FPV-дроны всю ночь пытались атаковать тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", однако не смогли поразить цель из-за установленного на ней мобильного комплекса РЭБ "Волнорез", сообщает РИА Новости со ссылкой на разработчика системы.

По его словам, ВСУ потратили на него около 5–6 своих дронов, но все равно не смогли уничтожить. Он добавил, что, скорее всего, огнеметная система в это время была неисправна – российских бойцов в машине не было.

"Солнцепек" уже эвакуировали и починили, сейчас машина снова в строю.

Ранее расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" подразделений радиационной химической и биологической защиты (РЗБЗ) группировки "Центр" уничтожил скопление украинских сил на одном из укрепленных районов в зоне проведения СВО.

"Тосочка" отличается от стоящих сегодня на вооружении ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" улучшенными тактико-техническими характеристиками. У нее повышенная мобильность, увеличенная дальность и точность используемых боеприпасов, а также усиленная огневая мощь.