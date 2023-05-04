Вице-премьер РФ Трутнев сообщил, что бизнесмены закупают для СВО системы "Солнцепек"

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Группа бизнесменов оказывает помощь участникам спецоперации на Украине, закупая для боевых действий огнеметные системы "Солнцепек". Об этом сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Знаю группу бизнесменов, которые умудряются покупать "Солнцепеки" и отправлять туда, на фронт", – сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

На вопрос, где предприниматели закупают установки, Трутнев ответил, что "не в гастрономе".

Ранее с помощью систем "Солнцепек" российские военные поразили два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Марьинке в ДНР. Ударом было ликвидировано более 10 украинских военнослужащих. Вместе с "Солнцепеками" в боевых действиях используют систему "Тосочка".

