РИА Новости: инфраструктурный объект поврежден в Днепропетровской области

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Инфраструктурный объект был поврежден в Днепропетровской области на Украине. Об этом со ссылкой на главу областной военной администрации Сергея Лысака сообщает РИА Новости.

"В Криворожском районе поврежден инфраструктурный объект", – сообщил Лысак.

Он не стал уточнять, какой именно объект получил повреждения.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области Украины в ночь на 19 апреля прогремели взрывы. В то время в регионе, как и в юго-восточных областях Украины, работала сирена воздушной тревоги.

В Минобороны РФ ранее сообщали, что ВС России в период с 6 по 12 апреля в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) нанесли удары по объектам ТЭК и ВПК Украины.

