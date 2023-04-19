ЦИК предложила обратиться с идеей отмены избирательного права женщин в психиатрию

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Заместитель представителя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев ответил на предложение театрального режиссера Эдуарда Боякова оставить избирательное право только мужчинам. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Булаева.

"Хорошее предложение, абсолютно точно с ним можно в институт Сербского, его ждут", – прокомментировал зампред ЦИК.

Ранее Бояков выступил за запрет избирательного права женщин. Вместо этого режиссер предложил давать мужчинам бюллетени согласно количеству их детей.

В мае прошлого года Бояков пообещал плюнуть в Ивана Урганта из-за фейкового видео антироссийского содержания. Позднее режиссер заявил, что извинится, если Ургант опровергнет факт публикации ролика. Ведущий заявил, что не публиковал видео, однако неизвестно, принес ли Бояков извинения.