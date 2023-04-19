В ООН заявили, что Гутерриш был удивлен несогласованной с ним церемонией в Киеве

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш был удивлен тем, что киевские власти в ходе его визита на Украину без согласования с ним решили провести церемонию награждения женщин-военнослужащих, приуроченную к 8 марта. Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Таким образом Дюжаррик прокомментировал публикацию в газете The Washington Post, которая ссылаясь на утекшие секретные документы Пентагона сообщила, что генсек "был очень взбешен" тем, что ему пришлось участвовать в этой церемонии.

"Генеральный секретарь был удивлен, что церемония награждения была добавлена без предварительной консультации в конце его очень продуктивной встречи в Киеве с украинскими лидерами", – приводит слова Дюжаррика РИА Новости.

Согласно публикации The Washington Post, президент Украины Владимир Зеленский устроил мероприятие с вручением медалей женщинам-военным, не предупредив Гутерреша, а впоследствии фотографии и видео с церемонии были опубликованы. В газете отмечают, что появление генсека на подобном мероприятии может быть расценено как принятие им одной из сторон конфликта.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит на встрече с Гутеррешем в Нью-Йорке продуктовую сделку. Глава российского МИД будет председательствовать на заседаниях Совбеза ООН в Нью-Йорке 24–25 апреля.