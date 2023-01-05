Генсек ООН распустил миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке

Фото: ТАСС/URA.RU/Таисия Воронцова

Представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик рассказал, что было принято решение распустить миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке.

"Генсек ООН решил распустить миссию по установлению фактов инцидента в Еленовке от 29 июля 2022 года на фоне отсутствия условий, необходимых для отправки миссии на место происшествия", – передает РИА Новости его слова.

29 июля Минобороны РФ сообщило, что ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по следственному изолятору в Еленовке в ДНР, где находились украинские военнопленные. По информации российского ведомства, в результате удара погибли 50 человек.

РФ в интересах расследования пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста. В начале августа сообщалось, что в офис генсека ООН поступили запросы о проведении расследования удара по Еленовке как со стороны России, так и со стороны Украины.

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