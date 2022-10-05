В МИД РФ заявили о гарантиях безопасности экспертов ООН при поездке в Еленовку

Фото: ТАСС/URA.RU/Таисия Воронцова

Россия может гарантировать безопасность представителям ООН при поездке в Еленовку в ДНР для расследования обстрелов украинских военных, заявил заместитель иностранных дел РФ Сергей Вершинин на пресс-конференции.

"Международный Красный Крест по разным причинам не смог приехать, ООН до сих пор не приехала, потому что все сводится к соображениям безопасности тех, кто приезжает, при том, что безопасность российская сторона может гарантировать", – приводит ТАСС его слова.

Вершинин отметил, что с момента инцидента прошло более двух месяцев. По мнению замглавы министерства, промедление с отправкой экспертов в Еленовку связано с попытками скрыть правду.

29 июля Минобороны РФ сообщило, что ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по следственному изолятору в Еленовке в ДНР, где находились украинские военнопленные. По информации российского ведомства, в результате удара погибли 50 человек.

РФ в интересах расследования пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста. В начале августа сообщалось, что в офис генсека ООН Антониу Гутерриша поступили запросы о проведении расследования удара по Еленовке как со стороны России, так и со стороны Украины.

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