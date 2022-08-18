В МИД заявили, что Россия заинтересована в скором визите миссии ООН в Еленовку

Фото: ТАСС/Дмитрий Мармышев

Российская сторона заинтересована в скором визите миссии ООН в Еленовку для установления фактов обстрела СИЗО со стороны ВСУ, сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

"Заинтересованы в том, чтобы визит состоялся как можно скорее", – передает ТАСС его слова.

Однако Нечаев обратил внимание на то, что еще предстоит согласовать некоторые детали.

29 июля Минобороны РФ сообщило, что ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по следственному изолятору в Еленовке в ДНР, где находились украинские военнопленные. По информации российского ведомства, в результате удара погибли 50 человек.

РФ в интересах расследования пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста. В начале августа сообщалось, что в офис генсека ООН Антониу Гутерреша поступили запросы о проведении расследования удара по Еленовке как со стороны России, так и со стороны Украины.