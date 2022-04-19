Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в Донбасс

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Очередная группа добровольцев отправилась из Грозного в Донбасс, среди них – сотни представителей народов РФ, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

"Сегодня мы проводили очередную партию патриотов в ЛНР и ДНР для участия в специальной операции", – отметил Кадыров.

По его словам, многонациональная Россия всегда отличалась силой сплоченности перед общей угрозой. Кадыров подчеркнул, что так было как и во времена Великой Отечественной войны, так и на сегодняшний день в вооруженных силах и добровольческих формированиях.

"Особенно это заметно на примере сотен представителей различных народов, которые добровольно отправляются из Чеченской Республики для участия в спецоперации на Украине", – заявил глава Чечни.

Ранее Кадыров сообщил, что свыше тысячи морских пехотинцев из состава ВСУ сдались в плен российским военнослужащим в Мариуполе. По его словам, украинские группировки разбиваются ежедневно одна за другой.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.