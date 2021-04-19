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В отношениях России и Евросоюза растет напряженность на различных направлениях, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В частности, Боррель призвал Россию отвести войска от границы с Украиной, передает РИА Новости.

"Что касается ситуации на границах Украины, развертывания российских сил, ситуация остается очень опасной, мы призываем Россию вывести войска от украинской границы", – сказал Боррель.

Он добавил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступит перед главами МИД ЕС 22 апреля. Также на этой встрече в режиме видеоконференции будет обсуждаться вопрос обвинения Чехии в адрес России по взрывам 2014 года и высылка дипломатов.

Ранее министерство обороны США гарантировало Украине поддержку в случае конфликта с Россией. Заявление об этом прозвучало в телефонном разговоре украинского и американского министров обороны Андрея Тарана и Ллойда Остина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия никогда никому не угрожала. При этом, по его словам, страна не допустит ущемления собственных интересов.

