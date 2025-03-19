Президент Индонезии посетит Россию в июне 2025 года

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Президент Индонезии Прабово Субианто планирует посетить Россию в июне 2025 года для подписания соглашения о создании зоны свободной торговли между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Индонезией. Об этом заявил координирующий министр экономики страны Аирлангга Хартарто, передает РИА Новости.

По его словам, в ходе визита президент Индонезии обсудит детали соглашения о зоне свободной торговли.

"Надеюсь, соглашение может быть подписано во время визита", – сказал Хартарто.

Ранее Субианто назвал Путина своим лучшим другом на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. Глава Индонезии провел встречу с Шойгу во дворце в Джакарте.

При встрече он поприветствовал секретаря российского Совбеза и выразил ему благодарность за визит.