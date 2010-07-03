Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:38

Россия сделала заявление по ракетным комплексам 9М729

политика

11:38

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В России не уничтожат комплексы с ракетой 9М729, из-за которых Вашингтон обвиняет Москву в нарушении ДРСМД. Об этом сказано в комментарии министерства иностранных дел РФ.

В сообщении отмечено, что США отвергли все инициативы, нацеленные на урегулирование встречных претензий сторон в контексте выполнения ДРСМД.

"Отклонена была сама идея взаимности при осуществлении таких мер. Американская сторона не проявила какой-либо готовности к продолжению диалога, зациклилась на заведомо неприемлемом по форме и сути ультиматуме в наш адрес", – добавили в МИД.

Процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности США начали 2 февраля. В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия зеркально ответит на решение Штатов выйти из ДРСМД и тоже приостановит участие в договоре.

Лидер РФ добавил, что все предложения по разоружению "остаются на столе и двери открыты", а 4 марта он подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД. Спустя сутки в Вашингтоне заявили о готовности к переговорам с Москвой по контролю над вооружениями.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между СССР и США был подписан в декабре 1987 года. Документ впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности.

политика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика