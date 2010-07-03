Россия сделала заявление по ракетным комплексам 9М729

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В России не уничтожат комплексы с ракетой 9М729, из-за которых Вашингтон обвиняет Москву в нарушении ДРСМД. Об этом сказано в комментарии министерства иностранных дел РФ.

В сообщении отмечено, что США отвергли все инициативы, нацеленные на урегулирование встречных претензий сторон в контексте выполнения ДРСМД.

"Отклонена была сама идея взаимности при осуществлении таких мер. Американская сторона не проявила какой-либо готовности к продолжению диалога, зациклилась на заведомо неприемлемом по форме и сути ультиматуме в наш адрес", – добавили в МИД.

Процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности США начали 2 февраля. В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия зеркально ответит на решение Штатов выйти из ДРСМД и тоже приостановит участие в договоре.

Лидер РФ добавил, что все предложения по разоружению "остаются на столе и двери открыты", а 4 марта он подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД. Спустя сутки в Вашингтоне заявили о готовности к переговорам с Москвой по контролю над вооружениями.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между СССР и США был подписан в декабре 1987 года. Документ впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности.