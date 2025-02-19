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В Польше разгорелся скандал из-за ввоза в страну подбитой техники с Украины и демонстрации ее на выставках без извлечения боеприпасов, пишет РИА Новости со ссылкой на Польское телевидение.

Власти республики привезли на территорию государства несколько подбитых боевых машин, в том числе танк и самоходную артиллерийскую установку, чтобы устроить выставки в различных городах с целью продемонстрировать, что у украинской армии якобы есть успехи на фронте.

Как передают журналисты, обломки четырех российских военных машин выставляли в центрах крупных городов, не подумав о том, что они могли взорваться, так как внутри находились гранаты и боеприпасы. Сейчас делом занялась прокуратура.

Комментарий по поводу ситуации дал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский, назвав произошедшее скандальной глупостью и безответственностью. Политик подчеркнул, что такие "выставочные экспонаты" представляли угрозу для всех зрителей и прежде всего для детей.

"Никто не проверил, что находится внутри. Эту технику грузили на автомобили, возили по всей Польше. Мог случиться мощный взрыв", – сказал он.

Ранее польское издание Myśl Polska призвало власти страны прекратить конфронтацию с Россией и наладить отношения с Владимиром Путиным по примеру премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Свое предложение журналисты объяснили последними действиями президента США Дональда Трампа, который демонстрирует, что Запада и "единой Европы" не существует.

Также корреспонденты выразили надежду на скорейшее понимание правительством республики, что, отказываясь от взаимодействия с Россией в нынешних условиях, страна изолирует саму себя.