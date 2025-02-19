Депутат Журавлев назвал слова сенатора США Уикера об аресте Путина преступлением

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Призыв американского сенатора Роджера Уикера о привлечении Владимира Путина к уголовной ответственности является преступлением. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

"Сенатор США Уикер за призывы к смерти государственного деятеля должен быть привлечен к ответственности. По нашему законодательству такие публичные высказывания – тоже уголовное преступление", – заявил парламентарий.

Как считает депутат, расследование уголовного дела и осуждение преступника заочно заставит его "остаток жизни ходить, оглядываясь". Журавлев призвал возобновить практику исполнения приговоров врагам, существовавшую, по его словам, при СССР. Парламентарий отметил, что другого способа заставить американских конгрессменов вести прилично не осталось.

Глава комитета Сената США по вооруженным силам Роджер Уикер в беседе с CNN призвал к пожизненному заключению президента России. Кроме того, он предложил рассмотреть возможность казни Путина.

В 2021 году Уикер призывал использовать против России ядерное оружие в случае обострения ситуации на Украине. В посольстве РФ в Вашингтоне назвали слова сенатора безответственными.