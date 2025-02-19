Bloomberg: США хотят сохранить в силе санкции против РФ как минимум до сделки по Украине

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Госсекретарь США Марко Рубио сообщил европейским союзникам Вашингтона, что администрация президента Дональда Трампа будет сохранять антироссийские санкции как минимум до достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает агентство Bloomberg.

Согласно данным агентства, Рубио изложил этот план во время телефонного разговора с европейскими коллегами во вторник. Звонок состоялся после его участия в переговорах с российскими представителями в Эр-Рияде, где стороны обсуждали, в том числе, пути завершения конфликта на Украине.

Ранее агентство утверждало, что Евросоюз предлагает включить в новый пакет антироссийских санкций запрет на временное хранение российской нефти на территории блока. Кроме того, ЕС хочет расширить санкции против авиации, а также ограничить транзакции в большим количеством портов и аэропортов России.

Инициатива ЕС также включает исключения для транспортировок, "связанных с энергетикой и чрезвычайными ситуациями".

