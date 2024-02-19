Киев заявил о планах продать 691 находящийся под санкциями актив РФ

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У Киева в запасе есть 691 российский актив, который находится под западными санкциями. Украина намерена продать их, а вырученные средства распределить на восстановление государства, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Издание сослалось на слова председателя украинского Фонда государственного имущества Виталия Коваля, который озвучил эти данные в ходе японо-украинской конференции по продвижению экономического роста и восстановления.

Он не уточнил, о каких именно активах идет речь. На показанной им презентации фигурировали такие организации, как ООО "Мотордеталь-Конотоп", ООО "Аэрок" и ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат".

Ранее американский Минюст принял решение предоставить Эстонии 484,9 тысячи долларов из якобы конфискованных российских активов для восстановления Киева. Министерство конфисковало деньги по делу о контрабанде, когда в России якобы без необходимой лицензии пытались продать шлифовальный станок.

В свою очередь, Международный валютный фонд (МВФ) сообщал о планах с 17 февраля начать изучать программу финансирования украинской стороны в рамках четырехлетней программы кредитования на 15,6 миллиарда долларов. В организации уточнили, что переговоры МВФ с властями Киева пройдут в Варшаве.

Кроме того, ООН, ЕС, Всемирный банк и Киев заявили, что восстановление Украины в течение следующего десятилетия обойдется в 486 миллиардов долларов по сравнению с 411 миллиардами в прошлом году.

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