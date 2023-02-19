Глава МО Франции заявил, что танки AMX-10RC прибудут на Украину на следующей неделе – СМИ

Фото: AP Photo/Jeremy Bessat/Armee de Terre via AP

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что колесные танки AMX-10RC, которые были направлены Киеву, будут доставлены в конце следующей недели, сообщает издание Parisien.

"Обучение персонала практически завершено. Эти танки будут доставлены в конце следующей недели", – сказал министр.

Однако Лекорню не сказал о количестве отправленных танков. Кроме того, министр не исключил, что Франция и Великобритания будет проводить подготовку пилотов из Украины.

Ранее Лекорню в ходе переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что танки AMX-10RC доставят на Украину в течение двух месяцев.

Кроме того, Лекорню заявил, что для Франции не существует никаких табу в вопросе организации поставок Киеву истребителей.



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